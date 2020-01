Haggis ootas juba reedel pidulikku õhtusööki

Laupäeva õhtul toimuva šoti õhtusöögi tarbeks oli šotlaste rahvusroog haggis reede lõunaks juba valmis.

Et kultuurikeskus on laupäeva õhtul reserveeritud, on traditsiooniline šoti päevade õhtusöök sel korral Fra Mare restoranis. Kuigi koht on uus, põhilised asjad ei muutu – laual on šotlaste rahvusroog haggis, kõlab torupill ja šoti muusika.

Haggis on rupskiroog, kus kasutatakse ära peaaegu kõik, mis lambalt peale liha saada on: maks, süda, keel. Need keedetakse läbi ja aetakse läbi hakklihamasina. Segule lisatakse röstitud kaeratangud, sibul ja kaerajahu. Kogu see kupatus pannakse lõpuks lambamao sisse. „Kuna nad polnud mitte rikkad inimesed, siis kasutati lambarupskid ära – see oli nende piduroog,” rääkis tänavuse haggis’e valmistanud Fra Mare restorani kokk Kanni Kask.

