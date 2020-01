Galerii: šoti päevad algasid Eesti tartani tutvustusega

Tänavuste šoti päevade avalöögiks oli traditsiooniliselt Eesti tartani tutvustamise ja müügiga Haapsalu pistikeskuses.

Tutvustamist õigupoolest Eesti tartan, ehk just Eesti tarbeks loodud šoti ruudumuster, Haapsalus enam väga ei vajagi, sest viie aasta jooksul, mil siin šoti päevi on peetud, on see paljudele juba tuttav.

Küll aga laieneb igal aastal ruudumustriga toodete valik, mida Šoti kultuuriselts pitsikeskusse näha toob. „See on meil päris uus toode – poolvillasest ja -siidist õlasall,” näitas Eike Urke Šoti kultuuriseltsist. Ta möönis, et sinise toon pole küll päris õige Eesti tartani oma, mistõttu tuleks salli nimetada pigem šoti ruudusalliks. Samuti on hakatud tootma Eesti tartanimustrist inspireeritud prosse.

Eesti tartani lõid šotlased eestlastele sõpruse märgiks 2005. aastal ning selle ruudumustrisse on põimitud Eesti (sini-must-valge) ja Šoti (puna-kollase lõvi) lipu värvid.

Eesti tartanimustriga kangast on nüüdseks kasutatud kõikvõimalikel toodetel: sellest on tehtud salle, lipse, pleede ja isegi pükse. Samuti saab tarnatimustrit kasutada riietele põneva aktsendi andmiseks, sellest saab teha patju ja jõulukaunistusi kuni kohvikannusoojendajani välja.

„Kõige populaarsem on ikka kilt,” kinnitas Urke. Ta lisas, et neid müüakse kodulehe kaudu iga kuu vähemalt üks.

Urke sõnul tahaks ta järgmise tootena hakata Šotimaalt Eestisse tooma Harrise tviidi, mida toodetakse Šotimaal Harrise saarel kohaliku lamba villast. Urke sõnul on Harrise tviidi eripära see, et ei värvita mitte lõnga, vaid just lambavilla, millest lõnga tegema hakatakse.

Fotod Arvo Tarmula