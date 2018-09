Tuleva nädala laupäeval toimub Haapsalu turul kohalike toodete ja teenuste laat

29. septembril toimub ettevõtlusnädala avaüritus, mis kutsub üle Eesti inimesi turule.

„Meie otsustasime läheneda sellele nii, et toimub kohalike toodete ja teenuste laat, kuhu võivad tulla müüma kõik kohalikud ettevõtjad ja ettevõtlusest huvitatud inimesed,” ütles sihtasutuse Läänemaa ettevõtluskonsultant Kersti Palmiste.

Praeguseks on müüma tulemas kümmekond müüjat, kuid Palmiste ootab, et turupäeval on neid 40. „Kui inimesel on mingisugune toode, mida ta kodus teeb, aga ta pole ennast ettevõtjaks registreerinud, siis see ei ole takistus müüma tulemisel,” ütles Palmiste.

Tuleva nädala laupäeval saab turult kala ja põllusaadusi. Palmiste loodab müüma saada ka keraamikud ja käsitöölised. Tema sõnul võivad müüma tulla ka teenusepakkujad. Ta toob näiteks korstnapühkija, kes jagab oma kontakte.

Taoline üritus toimub kõigis Eesti suuremate linnade turuplatsidel. Maakondlikud arenduskeskused otsustasid ühiselt ürituse toimumise kohaks turu. „Turg kui vanim kauplemisvorm,” põhjendas Palmiste.