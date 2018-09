Galerii: Matsalu loodusfilmide festivali esimene päev

Matsalu 16. loodusfilmide festivali ametlik avamine on kolmapäeva õhtul kell kuus, kui linastub Saksa loodusfilm “Polaarhundid – seiklus”. Selleks ajaks on tegelikult seljataga juba esimene filmiprogrammide päev, üles on seatud loodusfotonäitused ja koolilapsed on teinud jalad värviseks.

Koolilaste kunstitöötuba on Matsalu festivali avapäeva osa olnud aastaid, kuid tänavu oli see seotud tantsuga. Pärast Rein Marani loodusfilmi “Peetrike Laanetagusel” ootas lapsi kultuurimaja kõrval maas suur lõuend, millel Brite Vilgo ja Kea Pelapsoni juhendamisel sai värviste jalgadega tantsida. Idee oli teadvustada, et kõik jätab loodusesse jälje. See kõlas kokku ka programmis linastuva Saksa režissööri Jan Hafti filmiga “Päikeselapsed – liblikad”.