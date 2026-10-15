Galerii: Kastani poe kõrval ehiti helkuripuu

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 11

AS Hoolekandeteenused Haapsalu Kuuse kodu elanikud ehitisd neljapäeva ennelõunal Kastani poe kõrval asuva puu helkuritega.

Helkuripuude ehtimine on Hoolekandeteenuse kodude elanike jaoks juba mitu aastat vana traditsioon. Helkuripuu mõte on, et sealt mööduv inimene, kellel endal helkurit pole, saab selle võtta ja paistab siis pimedas autojuhtidele paremini silma.

Eelmisel õhtul pandi Hoolekandeteenuste Kuuse kodus puu jaoks mõeldud helkurid valmis, aga hommikuks olid nende paelad taas sõlme läinud ja üheskoos asuti seetõttu pundart lahti harutama. Näpud käisid nobedalt ja kümme min