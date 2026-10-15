Jõekääru detailplaneeringu algatamine

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Lääne-Nigula Vallavalitsuse 13.10.2026 korraldusega nr 2-3/26-443 algatati Jõekääru detailplaneeringu koostamine Saunja külas asuvale katastriüksusele tunnusega 55201:001:0108 (kinnisasi nr 1190732, pindala 3,8 ha, maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele maaüksustele kasutusotstarvete ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksuse jagamine kruntideks, juurdepääsuteedele eraldi katastriüksuste moodustamine, kruntidele üksikelamumaa kasutusotstarbe (katastriüksuste sihtotstarve 100% elamumaa) määramine; katastriüksustele hoonestusala, ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust ei ole.