Haapsalu sai kaks helkuripuud

AS-i Hoolekandeteenused kodude elanikud ehtisid kolmapäeval kaks helkuripuud, millest üks asub Kastani poe juures ja teine Uuemõisas Raunexi poe ees.

Uuemõisa puule riputasid helkurid Uuemõisa Kodu hoolealused koos juhendajatega ning Kastani poe juures asuvat puud ehtisid Kuuse ja Tamme kodude elanikud.

Hoolekandeteenused kodude psüühilise erivajadusega elanikud Haapsalus ja Uuemõisas ehivad helkuripuid juba neljandat korda. Hoolekandeteenuste kommunikatsioonijuhi Kadri Talva sõnul annetavad helkureid puu otsa riputamiseks nii koostööpartnerid kui neid meisterdatakse helkurriidest ka

