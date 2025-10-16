Haapsalu sai kaks helkuripuud

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 9

Helkurpuu_Kaire (2) Foto Kaire Reiljan Helkurpuu_Kaire (3) Foto Kaire Reiljan Helkurpuu_Kaire (5) Foto Kaire Reiljan Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

AS-i Hoolekandeteenused kodude elanikud ehtisid kolmapäeval kaks helkuripuud, millest üks asub Kastani poe juures ja teine Uuemõisas Raunexi poe ees.

Uuemõisa puule riputasid helkurid Uuemõisa Kodu hoolealused koos juhendajatega ning Kastani poe juures asuvat puud ehtisid Kuuse ja Tamme kodude elanikud.

Hoolekandeteenused kodude psüühilise erivajadusega elanikud Haapsalus ja Uuemõisas ehivad helkuripuid juba neljandat korda. Hoolekandeteenuste kommunikatsioonijuhi Kadri Talva sõnul annetavad helkureid puu otsa riputamiseks nii koostööpartnerid kui neid meisterdatakse helkurriidest ka