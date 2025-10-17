Tänasest saab hääletada kõigis valimisjaoskondades 

Kuula artiklit, 2 minutit ja 28 sekundit 0:00 / 2:28

Eile lõppes väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine, mis tähendab, et tänasest saab pabersedeliga hääletada ainult oma valimisringkonna jaoskondades. E-hääletamine kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 18. oktoobri õhtu kella 20-ni.

Täna ja homme on valimisjaoskonnad avatud kella 12-st 20-ni. Valimispäeval, 19. oktoobril on avatud kõik valimisjaoskonnad kella 9-st 20-ni. Valimisjaoskondade asukoha ja ligipääsetavuse kohta saab teavet aadressilt www.valimised.ee.

Haapsalus on avatud neli valimisjaoskonda: kultuurikeskuses, muusikakoolis ja kolledžis ning Ridala põhikoolis. Lääne-Nigula vallas on kaheksa valimisjaoskonda: igas osavallas üks, Vormsil on endiselt üks valimisjaoskond.

Lääneranna vallas on valimisjaoskondadega veidi keerulisem. On küll neli jaoskonda, kuid need ei asu iga päev samas kohas. Täna saab häält anda Kirbla rahvamajas, Oidrema ja Paadrema külakeskustes. Homme on avatud jaoskonnad Virtsu koolimajas, Lõpe klubis ja Vatla mõisas. Pühapäeval saab hääletama minna Kõmsi rahvamajja, Vatlas Koonga kogukonnamajja ja Varbla teeninduskeskusesse. Iga päev on avatud valimisjaoskond Lihula viinaaidas

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele kas kirjalik või suuline taotlus. Suulise taotluse saab esitada omavalitsuse määratud telefoninumbril reedel ja laupäeval kella 12-st kuni 20-ni ning pühapäeval kell 9-st kuni 14-ni.

Hääletamisõigus on kohalikel valimistel vähemalt 16-aastastel valijatel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub vastavas vallas või linnas. Lisaks Eesti kodanikele on hääletamisõigus Eestis elavatel Euroopa Liidu kodanikel ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel elavatel kodakondsuseta isikutel.

Reede hommikuks olid oma hääle andnud 26,2 protsenti Läänemaa valijatest. Paberkandjal oli oma hääle andnud 1195 läänlast ja elektrooniliselt 3040.

Läänemaast aktiivsemad valijad on vaid Hiiumaal (29,6 protsenti), Tallinnas (28,5) ja Tartus (26,8).