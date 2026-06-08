Lääne Elu panerleht teisipäeval, 9. juunil

Risti hübriidpark katab Haapsalu kahe ööpäeva elektritarbimise
Eesti taastuvenergia arendaja Sunly koos Rolls-Royce Power Systemsiga ehitavad Ristile suure akusalvestuse hübriidpargi. Park on nii suur, et sellega saaks katta Haapsalu linna suvise elektritarbimise kahel ööpäeval.
Itaalia veinipidu vajab uut hingamist
„Sarnaseid veiniüritusi nagu Haapsalus on paraku praegu terve Eesti täis, konkurents on tihe ning tuleb nõustuda nendega, kes ütlevad, et peole on vaja värsket hingamist,” kirjutab ajakirjanik Liina Valdre.
Steni muinasjutukonkursi võit tuli Läänemaale
Sten Roosi üle-eestilise muinasjutuvõistluse esimese koha sai Haapsalu algkooli viienda klassi õpilane Kelia Sara Cleux loo eest kolmest vennast ja taevatähtedest.