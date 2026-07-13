Lääne Elu paberleht teisipäeval 14. juulil

Läänemaa kaotas suure korvpallientusiasti Rudolf Lumiste

Läinud neljapäeval lahkus meie seast aastakümneid Läänemaa korvpallielu üheks eestvedajaks olnud Rudolf Lumiste (16.1.1961–9.7.2026).

Haapsalu uksetehasel oli adraseadmise aasta

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Üks Läänemaa suuremaid tööandjaid Haapsalu uksetehas kasvatas mullu käivet 15,26 miljoni euroni, kuid jäi 17 700 euroga kahjumisse.

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Pühapäeval oli American Beauty Summer Meeti pidulikuks lõppakordiks iga-aastane paraad, mil kõik kokku tulnud autoomanikud said oma masinaid linnarahvale eksponeerida.