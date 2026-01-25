Parvlaev Leiger ei sõida pühapäeval rikke tõttu

Parvlaev Leiger. Foto: Juhan Hepner

Parvlaev Leigri tehniline rike toob muudatused Rohuküla-Heltermaa laevagraafikus pühapäeval, 25. jaanuaril, teatas parvlaevaoperaator TS Laevad.

Parvlaev Leigri kütusesüsteemi rikke tõttu jäävad pühapäeval ära kell 13 ja 14.30 väljumised Rohukülast ning kell 13 ja 16 väljumised Heltermaalt.

Kell 14.30 teeb parvlaev Tiiu väljumise Heltermaalt, 16 Rohukülast, 17.30 Heltermaalt, 19 Rohukülast, 20.30 Heltermaalt ja 22 Rohukülast.