Erakondade reitingud: Reformierakonna edu EKRE ees on jõudsalt vähenenud

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 23,5%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,9% ja Keskerakonda 16,7% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 4. aprillist 1. maini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Reformierakonna toetus on viimase kuue nädalaga langenud 5,8 protsendipunkti võrra. EKRE kasvatas nädalaga oma toetust 1,2 protsendipunkti võrra ning viimase viie nädalaga on rahvuskonservatiivid oma toetust kasvatanud 5,3 protsendipunkti võrra. Reformierakonna edu EKRE ees on viimase viie nädalaga langenud 12,6 protsendipunktilt 1,6 protsendipunktini. Keskerakonna toetus on 1 protsendipunkti võrra madalam kui 2 nädalat tagasi ning EKRE-st jäädakse 5,2 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (15,3%), SDE (9%) ning Isamaa (7,8%).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,8% ning opositsioonierakondi 46,4% vastajatest.

Erakondade toetud