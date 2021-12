Kehv ilm ei lase jääpurjetajaid võistlema

Ei eile ega ka täna pole jääpurjetajaid Haapsalu lahe jääl võistlemas, sest ilmastikuolud on kehvad. “Eilne ja tänane võistluspäev on läinud ilma nahka,” nentis Eesti jääpurjetamise liidu peasekretär Jaan Akermann.

“Lükkasime võistlussõidud edasi, sest vihmaga on kehv sõita. Homme lubatakse paremat ilma ning siis plaanime teha rohkem sõite. Start antakse kell 10,” ütles Akermann. “Jää on hea, käisime kontrollimas.”

Kui esmaspäeval ei saanud paksu udu ning tuulevaikuse tõttu võistelda, siis neljapäeval ja reedel võib tuul isegi liiga tugevaks minna. “Aga vihma on vähem,” lausus Akermann.

Sõidud tuleb ära jätta siis, kui tuule tugevus on üle 12 meetri sekundis. “Laste jaoks on see liiga tugev,” ütles Akermann.

Kuni reedeni võtavad Haapsalu jääl omavahel mõõtu DN-klassi juunioride ja Ice-Optimisti klassi sõitjad, et välja selgitada nii Euroopa kui ka maailmameistrid jääpurjetamises.