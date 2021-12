Lihatööstused töötavad täistuuridel

Jõulueelsel ajal on Rannarootsi ja Linnamäe lihatööstuses tootmismaht mitu korda kasvanud, uuel aastal ootab ostjat ka hinnatõus.

Rannarootsi lihatööstuse juhiabi Kati Kriisi sõnul varub nende tööstus esimest aastat nii suures mahus suurulukeid ja nende töötlemiseks on tarvis lisajõudu. „Tulemas on ka jõuluhooaeg, kus müügimaht kasvab, ja müügitellimuste täitmiseks vajame hooajatöötajaid,“ ütles Kriis.

Linnamäe lihatööstuse tegevjuht Marko Hiiemäe ütles, et ka neil on tänavune hooaeg kiirem kui eelnevatel aastatel, sest novembrist kolis varem Ahjal tegutsenud tootmine ja veiselõikus samuti Linnamäele. See on töömahtu kasvatanud. „Muidugi on ka ulukihooaeg haripunktis, lisaks kõik jõuluga seonduv tootmine. Läheb kiireks,“ ütles Hiiemäe.

Läänemaa lihatööstustes valmivad selgi aastal traditsioonilised jõulutooted: ahjupraed, verivorstid ja süldid.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!