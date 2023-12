Tööinspektsioon jagab jõuluvanadele kiireks tööajaks soovitusi

Saabuvate pühade eel tuletab tööinspektsioon jõuluvanadele ja päkapikkudele meelde, et kingitusi ja häid soove viies tasub silmas pidada ka ohutuid töövõtteid ning leida aega puhkamiseks.

Kõikides ametites, sh jõuluvanadel on oluline järgida ohutuid töövõtteid, et vältida tööõnnetusi. Pühade ajal on aga kõigil palju toimetusi ja kiirustades juhtub ka enam õnnetusi. Tööinspektsiooni soov on, et kõik, ka jõulumehed ja nende abilised, jõuaksid tervena koju. Seega panime jõuluvanadele kirja soovitused, mida järgides sujub töö ladusamalt ja viperusteta.

Tööinspektsiooni soovitused jõuluvanadele:

Enne sõidu alustamist veendu, et saan oleks töökorras – pidurid ja tuled töökorras ning põhjapõdrad terved ja puhanud. Liikumisteekonnal ühe pere juurest teise juurde tuleb valida talvisele ilmale sobiv sõidukiirus, ka lühikese distantsi korral võivad teeolud oluliselt muutuda. Enne kui tõstad suurt kingikotti, veendu, et see ei ole sinu jaoks liiga raske. Jõuluajal on kingikottide tõstmine väga sage, valesti tõstmine võib põhjustada ülekoormuse või trauma. Vaata, et saapad ei oleks libedad, et vältida kukkumist lumel ja jääl. Jälgi, et tööriietus oleks sobilik. Külma ilma korral ära unusta salli ega käpikuid. Katustel ronides taga enda ohutus kasutades kukkumiskaitsevahendeid. Kamina läheduses kingitusi jagades jälgi, et riided ja habe tuld ei võtaks. Pärast pikka tööpäeva ja -nädalat leia aega puhkamiseks – vähemalt 11 tundi ööpäevas ja 48 või summeeritud tööaja puhul 36 järjestikust tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Eesti Jõuluvanade seltsi juhatuse liikme jõuluvana Volli sõnul jagavad nad meelsasti tööinspektsiooni meelespead oma liikmetega. „Jõuluvanad on tänu pikale töökogemusele oma elus näinud ja kogenud kõike ning ohutus on meie jaoks alati esmatähtis. Me hoolitseme enda eest ning soovime, et ka kõik eestimaalased hooliksid endast ja pööraks enam tähelepanu tööohutusele, selleks et kõik jõuaksid tervetena koju kallite pereliikmetega pühi tähistama,” ütles jõuluvana Volli.

2022. aastal juhtus Eestis kokku 3712 tööõnnetust ehk viga sai pea Põltsamaa linna jagu inimesi. Peamisteks põhjusteks olid kukkumised, libisemised ning komistamised. Tööõnnetuste ennetamiseks peab iga ettevõte tegema Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas töökeskkonna riskianalüüsi. Töökeskkonna riskianalüüsi kohta leiab infot Tööelu portaalist.