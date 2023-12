Aastaid on nii politsei, haigla kui ka päästjad rääkinud, et pühad möödusid rahulikult ja nii rahulikke jõule ei mäletagi. Just nagu pühad olema peaksidki: rahulikud, suuremate vahejuhtumiteta.

Paraku tänavu need Läänemaal rahulikud polnud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!