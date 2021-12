Risto Kask: abistatud enesetapp kui viimane õlekõrs?

Terve ja funktsioneeriv inimene ei taha üldiselt abistatud enesetapust rääkida. Siiski ei ole kõik meist terved ja funktsionaalsed ega ole ka igaüks meist võimeline elama täisväärtuslikku elu.

Pole saladus, et leidub neid, kes väärtustavad väärikat elust lahkumist elust enesest rohkem.

Ilmselt on paljud tuttavad ALSi põdenud Jane Paberiti looga. Paberit sõlmis Šveitsi mittetulundusorganisatsiooniga Dignitas kokkuleppe abistatud enesetapuks. Seda seetõttu, et Eestis on abistatud enesetapp keelatud.

Mõni inimene otsustabki minna eutanaasiaturismi teed, kuigi enam kui 10 000 eurot maksvaks protseduuriks raha kogumine võib osutuda keeruliseks, eriti kui inimese ainuke sissetulek on riigi sotsiaaltoetus 430 eurot kuus. Vajamineva summa kokku kogumine võib osutuda ka võimatuks – ravikindlustus paraku sellele teenusele ei laiene.

Kuidas aidata inimesi, kes on haiglavoodis, pöördumatult haigestunud või ALSi tõttu õige pea kaotamas kontrolli oma keha üle? Me saame püüda neid ravida, olla toeks, armastada või isegi otsida abi alternatiivmeditsiinist. Enamasti võib sellest ka piisata, kuid nagu elus ikka, on erandeid. Me ei oska kõiki ravida ega oska ka inimese sisse vaadata. Mida teadlikumaks muutuvad inimesed, seda rohkem on tekkimas huvi ka abistatud enesetapu vastu.

Eesti võiks abistatud enesetapu legaliseerida. See oleks viimane õlekõrs neile, kelle jaoks muud ravivõimalused on end täielikult ammendanud.

Loomulikult ei ole see vahend, mis peaks olema igaühele kättesaadav. Me ei tohiks lubada ühtegi abistatud enesetappu, mis ei ole 100 protsenti põhjendatud ning meedikute, sh psühholoogide poolt heaks kiidetud. Peab olema kindel, et ka patsient ise on selles soovis kindel. Inimestele peaks andma võimaluse oma elu ning tuleviku suhtes kaasa rääkida, sellise võimaluse olemasolu oleks inimeste suhtes aus.