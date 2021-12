Elektritõukerataste liikluseeskirjad, mida kõik peavad teadma

Elektritõukerataste eeskirjad. Millised need on?

Hakates elektritõukeratast kasutama või kaaludes selle ostu võib tekkida küsimus: Kas elektritõukerataste kasutajatele kehtivad liikluseeskirjad? Vastame: kindlasti jah!

Elektriline tõukeratas on samuti, nagu ka jalgratas või auto liikluses osalev sõiduk, seepärast peab selle juht eranditult liikluseeskirju järgima. Elektritõukerattaid on palju ja erinevaid. Tõenäoliselt on nende tähtsaimaks kriteeriumiks võimsus ja kiirus, sellest aga sõltuvad ka mõningad nende juhtidele kehtivad eeskirjad.

Elektritõukeratastele, mille võimsus on kuni 1 kW ja mille kiirus ulatub kuni 25 km/h, kehtivad jalgrataste liikluseeskirjad. Kui tõukeratta võimsus on mitte üle 1 kW, võib sellega sõita nii jalgrattateedel kui ka kõnniteedel, kui neid aga ei ole, sõiduks sobivatel teeservadel. Tasub pöörata tähelepanu asjaolule, et tõukerataste juhid, kes sõidavad sõiduteel, peavad kandma erksavärvilist, valgustpeegeldavat vesti, kuni 18-aastased juhid peavad kandma ka kiivrit.

Praegu on aina populaarsemateks muutumas ka suuremad, kiirusega kuni 45 km/h sõitvad elektritõukerattad. Nende juhtidele on eeskirjad veidi teistsugused. Kasutades selliseid tõukerattaid ei tohi unustada, et sõites kiiremini kui 25 km/h on vajalik juhiluba, kohustuslik on kanda kiivrit, samuti on keelatud sõita kõnniteedel ja jalgrattateedel.

Lisaks on kõigil tõukeratastega sõitjatel, sõltumata juhitava transpordivahendi kiirusest, keelatud sõiduki pealt maha tulemata risti üle kõnnitee sõita. Juht peab tõukerattalt maha tulema ja selle enda kõrval lükates üle viima. Samuti ei tohi segada jalakäijate liikumist, neid ohustada ja tuleb austada teisi liiklejaid.

Millal on elektritõukeratta juhil eesõigus?

Teised liiklejad peavad sisenedes elamupiirkondadesse, hoovidesse, parklatesse või sealt lahkudes laskma läbi elektritõukeratta juhi, kuna neil aladel on temal eesõigus. Tõukerattur ei pea enda sõidukilt maha tulema ja seda lükkama.

Tõukeratta juhil on eesõigus ka siis, kui ta ületab sõiduala, millele teised juhid pööravad.

Milliseid eeskirju veel peavad kõik elektritõukerataste juhid järgima?

Mitte põhjustama avariiohtlikke olukordi.

Mitte sõitma sõidutee keskel.

Sõidu ajal mitte kasutama mobiiltelefoni.

Mitte ületama lubatud kiirust.

Sõites mitte mööduma jalakäijatest suure kiirusega – neile lähenedes aeglustama kiirust.

Lähenedes ülekäigurajale vähendama kiirust.

Mitte juhtima tõukeratast alkoholi või psühhotroopsete ainete mõju all.

Kandma kiivrit.

Pimedal ajal kandma kindlasti helkureid, samuti tagama, et elektritõukeratta esi- ja tagatuled on töökorras.

Tagama, et elektritõukerattal oleks töötav pidur ja helisignaal.

Mitte juhtima tõukeratast ühe käega või ilma käteta.

Valima ohutu kiiruse, arvestades nii liiklustingimusi kui ka isiklikke sõiduoskusi.

Elektritõukeratta juht peab jälgima keskkonda ja järgima kõiki ohutusmeetmeid ning mitte seadma ohtu enda ja teiste turvalisust. Huvitavaid ja turvalisi sõitusid soovib teile elektriline tõukeratas te ja -tõukerataste pood www.bikko.ee!