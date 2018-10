Ametiühing: TS Laevad on meedias esitanud valeväiteid

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) nõuab TS Laevad juhtkonnalt avalikku vabandust ning ähvardab riigifirmat kohtuga juhul, kui viimane ei tagane kolme tööpäeva jooksul viimastel päevadel meedias välja öeldud väidetest.

EMSA süüdistab suursaarte ja mandrivahelist parvlaevaühendust opereerivat riigifirmat TS Laevad ETV uudistesaates “Aktuaalne kaamera” ning ajalehes Äripäev valeväidete esitamises. Seejuures nõuab ametiühing, et ettevõte lükkaks antud väited samades meediakanalites kolme tööpäeva jooksul oma kulu ja kirjadega ümber.

“Juhul kui TS Laevad OÜ ei leia võimalust antud meediaväljaannetes meie poolt palutud tähtaegade jooksul ja viisil esitatud valede faktiväidete ümberlükkamiseks, siis pöördub EMSA kahjunõudega kohtusse,” kirjutab EMSA esimees Jüri Lember riigifirmale esitatud taotluses.

Ametiühingu hinnangul on ettevõte oma väidetega tugevalt kahjustanud nende mainet. “Eeltoodud ja tegelikkust moonutavate faktiväidetega on TS Laevad OÜ kui tööandja soovinud kahjustada Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu mainet ja halvustada meie liikmeskonna õiglasi nõudeid töötasu tõstmiseks,” seisab kirjas.

TS Laevad teatas teisipäeval, et peatas läbirääkimised EMSA-ga ning pöördus riikliku lepitaja poole, kuna alates selle aasta märtsist kestnud läbirääkimised ei ole viinud kollektiivlepingu sõlmimiseni.

“Oleme ametiühinguga pidanud aktiivselt läbirääkimisi alates selle aasta märtsist ning selle aja jooksul oleme olnud valmis uuendama mitmeid töötingimusi puudutavaid punkte. Kuna EMSA üha uued ja uued läbirääkimiste käigus kerkinud nõudmised ületavad kaugelt meie võimalusi, oleme jõudnud patiseisu,” ütles TS Laevade juht Jaak Kaabel teisipäeval.

Ametiühing vastas seejärel kolmapäeval riigifirma teatele, süüdistades TS Laevade juhtkonna liiget ebaeetilises käitumises ja selles, et ettevõtte töötajatele pakuti erinevaid hüvesid, et vabaneda kollektiivlepingu sõlmimisest ametiühingu vahendusel.

EMSA esimehe Jüri Lemberi sõnul on ametiühing alates märtsikuust erinevates kvoorumites ettevõttega kohtunud vähemalt 12 korda ning seejuures on ametiühing tema sõnul mitmetes kollektiivlepingu punktides nõustunud tööandja sõnastusega või loobunud vastavate nõuete jätkuvast esitamisest.

Lemberi hinnangul käitus aga tööandja keset suve, täpsemalt 21. juunil ebaeetiliselt. “Läbi ühe juhatuse liikme, kes külastas laevaperesid, pakkus TS Laevade juhtkonna liige töötajatele tervelt 18 punktist koosnevaid hüvesid, et vabaneda kollektiivlepingu sõlmimisest ametiühingu vahendusel,” rääkis ta.

“Iseenesest mõistetavalt muutis tööandja selline käitumine läbirääkimiste laua taga toimuvat,” lisas EMSA esimees.

Seejuures soovivad ametiühingusse kuuluvad ettevõtte töötajad kõige madalamatel palgaastmetel tunnitasumäära tõstmist 50 sendi võrra. Praegu on ametiühingu sõnul ettevõttes madruse tunnitasumäär 5 eurot, mis teeb keskmise kuu normtundide eest töötasuks brutona 842,5 eurot.

See on aga Lemberi sõnul üle 2 euro vähem, kui on tavaks madruste töö eest maksta teistes Eesti laevandusettevõtetes, kellega on EMSA-l kollektiivlepingud.

TS Laevade emafirma on börsil noteeritud Tallinna Sadam, mille enamusosalus kuulub riigile. EMSA esindab ligi 14 protsenti ettevõtte töötajatest.