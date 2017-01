Galerii: Läänemaa kultuuripreemiad 2016

Kaire Reiljan

Arvo Tarmula fotod

Läänemaa kultuuripärl 2016

Mirje Sims – pühendunud töö eest Haapsalu salli traditsioonide järjepidevuse tagamisel ja Haapsalu pitsikeskuse arendamisel rahvusvahelise kõlapinnaga käsitöökeskuseks.

Elutööpreemia

Viive Ernesaks – Peraküla teatri looja, Nõva valla mitme küla ja põlvkonna inimesi liitva ühistegevusse kaasamise eest 20 aasta jooksul.

Aastapreemiad

Krista Kumberg – Haapsalu lasteraamatukogu kauaaegne bibliograaf, kes oskab anda väga hästi soovitusi, kommenteerida lastekirjandust ning ka illustratsioone. Lastekirjanduse tutvustaja ja uurijana on ta tunnustatud ekspert nii Läänemaal kui ka kogu Eestis. Mitmete lasteraamatute ja –näidendite autor.

Segakoor Sonore, dirigent Kaja Avila – koorimuusika hoidja ja kandja. Mitmekesise repertuaarivalikuga Sonore on oodatud esineja nii Läänemaal kui ka kaugemal, koori esinemised on terviklikud ja hoolikalt ettevalmistatud. Koorijuht Kaja Avila on särav ja loominguline isiksus, kes oskab hoida oma koorilauljad ja annab neile ühtlasi võimaluse keeruka repertuaari ettevalmistamisel enesearenguks.

Pille Saatmäe – muusikaelu edendaja Hanila ja Lihula vallas. Kõmsi lastead-algkooli direktor ja muusikaõpetaja, kes oma põhitöö kõrvalt algatas koolis muusikalide lavastamise traditsiooni ja haaras sinna nii kooli kui ka lasteaia õpilasi, õpetajaid ja kooli töötajaid. Möödunud suvel koondas ta enda ümber 120 artistist koosneva vabatahtlike armee, kellega koos lavastas Lihula linnusemäel täispika ooperi „Uku ja Vanemuine”.

Lihula muusika- ja kunstikool – täispika ooperilavastuse „Uku ja Vanemuine” lavastamise eest, millega tähistati Lihula 805. ning muusika- ja kunstikooli 30. sünnipäeva. Laval oli enam kui 120 vabatahtlikku artisti, peaosades laulsid Lihulast ja Lõuna-Läänemaalt pärit ooperitähed ning ka enamikul teistel esinejatel oli selle paigaga isiklik seos.

Kultuuritegija 2016

Asta Veenpere – kultuuripärandi hoidja ja uurija. SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide kauaaegne teadur, muuseumi raudvara, kelle peamised uurimisteemad on Haapsalu linn ja linnaruum ning Haapsalu linna kajastused ajakirjanduses. Olnud mitme raamatu ja kuurortlinna ajalugu tutvustava brošüüri kaasautor

Mati Põdra – puhkpillimuusika hoidja ja edendaja, kes taasavas Lihula muusikakoolis puhkpilliosakonna ja Lihula puhkpilliorkestri. Lihula muusika- ja kunstikoolis vaskpuhkpillide, löökpillide ja muusikateooria õpetamise kõrvalt juhib ta noortebändi Junior Danceband (JDB) ja noorteorkestrit. 2016. aastal lõi partituuri ooperile „Uku ja Vanemuine”, mida etendati 8. augustil Lihula linnusemäel

Malle Hokkonen – Vormsi külaelu edendaja ja kultuuripärandi hoidja, kes on saare muusikaelu vedanud juba väga pikka aega. Õpetab pilli nii noortele kui ka täiskasvanutele, mängib kapellis, mis on saatnud saare rahvatantsurühma, ja on kirjutanud Vormsi laule.

Anne Suislep – laste näitemängude edendaja, kes toob igal aastal Haapsalu noorte huvikeskuse loovus- ja draamaringiga välja lavastuse. Sel aastal esindasid nad Läänemaad algklasside riigifestivalil Kooliteater 2016, kus pälviti eripreemia leidlike lavaliste lahenduste eest. MTÜ Liigub ja Loob kaudu korraldab mitmesuguseid sündmusi ja matku

Helju Staal – Kuijõe külaelu edendaja ja pärandihoidja, kes on aastate jooksul kogunud Kuijõe küla inimeste ja talude kohta väärtuslikku materjali. Tema algatusel ilmus raamat „Kuijõe küla enne ja nüüd”, millele on valminud juba II osa käsikiri

Haapsalu muusikakooli kammerorkester – keelpillimuusika hoidja ja kandja, kes on õpilasorkestrina õppinud selgeks neli täispikka esinemisprogrammi ja andnud 2016. aastal üle kümne kontserdi nii Eestis kui ka Soomes. Orkestri kontsertmeistrid on Taimi Kopli ja Ingrid Arro.

Läänemaa ühisgümnaasium – muusikal „Valeühendus”. Suurejooneline projekt, mis tõi lavale 35 õpilast ja viis vilistlasest muusikut. Anti seitse etendust ja peale publikumelu sai lavastus ka mitu auhinda. Projektijuht Mairi Grossfeldt, lavastaja Kai Tarmula, laulud Anneli Aken.

Heljo Talmeti nimeline rahvatantsupreemia

Helgi Miller – Läänemaa rahvatantsu ajaloo koguja