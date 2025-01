Galerii: Läänemaa kultuuripärl on Krista Kumberg, elutööpreemia sai Mati Kallemets

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30

Eesti kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi andis neljapäeval Haapsalu kultuurikeskuses üle tänavused kultuuri- ja spordipreemiad.

Läänemaa kultuuripärli tiitli sai Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg ja elutööpreemia pälvis Palivere turismi- ja tervisekeskuse eestvedaja Mati Kallemets. Kultuuripärli tiitliga kaasnev preemia on 2500 eurot ja elutööpreemia 5000 eurot.

Krista Kumberg ütles kultuuripärli tiitlit vastu võttes, et tänab südamest kõiki, kes on tema tegemisi märganud ja hinnanud ning neid, kes on arvanud, et ta on seda tiitlit väärt. „Tänan muidugi oma tööperet. Nemad on mind innustanud, eest vedanud ja tagant torkinud, mulle vabadusi andnud ja kohustusi peale pannud ja, ausalt, natuke sundi