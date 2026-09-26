Urmas Sukles palus linnavolikogu istungil oma sõnade pärast avalikult vabandust

Haapsalu linnavolikogu eilse istungi üheksandal minutil küsis volikogu esimees Lauri Luik, kas volinikest kellelgi on soovi esitada eelnõusid või esineda avaldusega ning andis sõna volikogu liikmele Urmas Suklesele, kes andis märku, et soovib sõna.

"Urmas, ole hea," ütles Luik.

Sukles läks kõnepulti. Näol kerge muie, mis püsis seal avalduse lõpuni, pöördus endine linnapea volinike poole sõnadega "Head volikogu liikmed" ning jätkas, et 19. juunil aastal 2026 avaldas ta linnavolikogu istungil linnavolikogu liikme Virge Tiigi kohta ebaõigeid faktiväiteid ning andis tema kohta ebakohaseid väärtushinnanguid.

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Sukles tunnistas oma toonased väited valeks ja palus Tiigilt avalikult vabadust, sest seda nägi ette kompromiss, millega lõppes Tiigi ja Suklese vaheline kohtuvaidlus.

"Mina ja Virge Tiik oleme sõlminud kompromisslepingu, mille eesmärgiks on vaidlus lõpetada," ütles Sukles ja jätkas: "Käesolevaga esitan järgmise avalduse. Mina, Urmas Sukles, olen avaldanud Virge Tiigi kohta ebaõ