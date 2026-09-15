Tugev tuul võib häirida kolmapäeval Reeda reise

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Kihnu Veeteed teatas oma kodulehel, et tugev tuul võib kolmapäeval häirida Vormsi liinil sõitva parvlaeva Reet reise. Kolmapäeva hommikul kell 6.35 Sviby sadamast plaanitava väljumise toimumise lubas ettevõte täpsustada hiljemalt tund varem ehk kell 5.35.

Reet asendab alates 13. septembrist kuni 27. septembrini Vormsi liinil parvlaeva Ormsö, mis läks plaanilisse dokihooldusesse.

Alates 28. septembrist teenindab Sviby-Rohuküla liini parvlaev Soela, mis sõidab muidu Hiiumaa ja Saaremaa vahel Sõru-Triigi liinil. Soela jääb Vormsi liinile 25. oktoobrini. Sõru-Triigi liini teenindab ajal, mil Soela Vormsi ja mandri vahel sõidab, parvlaev Reet.