Ülle Meistri tööd jõudsid Kumusse

Läänemaaga seotud akvarellisti, graafiku ja illustraatori Ülle Meistri sünniaastapäeva puhul kinkisid kunstniku pärijad Kumule 64 kunstniku teost.

„Praeguseks on need kenasti arvel ja neid näeb koos fotode ja kirjeldustega infosüsteemis muis.ee,” ütles Kumu graafikakogu juhataja Elnara Taidre Lääne Elule. Kunstimuuseumisse jõudsid 18 akvarelli, neli joonistust ja 42 graafilist lehte. Enne seda oli Kumus kaks Meistri akvarelli.

Taidre sõnul täiendavad Meistri tööd ülevaadet Eesti graafika arenguloost 1960.-1990. aastatel. „Muu hulgas peegeldavad need teemasid nagu tollane mägimatkade kultuur, aga ka huvi soome-ugri rahvaste ja pärandi vastu,” märkis Taidre.

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Meister on üks väheseid Eesti kunstnikke, kelle loomingus on suur osa mägedel, mida ta on kujutanud värvirõõmsate ja muinasjutuliste, aga ka võimsate ja salapärastena.

Soome-ugri mineviku ja etnograafilise maailma kujutamise kõrval väärib Taidre sõnul tähelepanu ka Meistri huvi soomeugrilaste kui oma kaasaegsete vastu. S