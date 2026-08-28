Galerii: Valge Daami jooksu võitis sakslane

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Foto: Juhan Hepner
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Neljapäeva õhtul ümber Väikese viigi peetud Valge Daami jooksu neljakilomeetrise põhidistantsi võitis sakslane Simon Reinecke, kes osales möödunud nädalavahetusel ka Tallinnas toimunud triatlonivõistlusel Ironman, kus sai üldarvestuse

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