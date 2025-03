Jaanus Müür vahetas erakonda

Kuula artiklit, 0 minutit ja 54 sekundit 0:00 / 0:54

Reformierakonna Haapsalu piirkonna viimane esimees Jaanus Müür lahkus Reformierakonnast ja liitus Isamaaga.

Reformierakonnast, mille liige oli Müür 2018. aastat, astus ta välja 30. märtsil.

Müüri liitus oma sõnul Isamaaga, et keskenduda Haapsalu elanike turvalisuse ja linna arengule. „Olen kogu oma karjääri jooksul tegelenud turvalisuse ja kriisideks valmisolekuga. Viimasel ajal on liiga palju rõhku pandud lahinguvalmidusele, samas kui elanikkonnakaitse on jäänud tagaplaanile. Isamaa meeskonnas saan seista selle eest, et Haapsalu oleks kriisideks valmis ning inimesed tunneksid end igapäevaelus kaitstuna,“ ütles Müür.

Müür on olnud riigiametnik ja kaitseliitlane, töötanud keskkonnaametis, politseis ja kaitseliidus, juhtinud piirikontrolli ja reostustõrjeprojekte ning kandideerinud Haapsalu volikokku.