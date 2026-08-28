Eesti kiirendusspordi meistrid selguvad nädalavahetusel Haapsalus

29.–30. augustil toimub Kiltsi sõjaväelennuväljal Ghost Performance FINALS, kus selguvad 2026. aasta kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste võitjad. Hooaja viimasesse lahingusse lähevad Eesti kiireimad autod ja mootorrattad ning laupäeva õhtul ootab publikut kontsert CAATER feat. Mari-Liis.

Eesti kiirendusspordi 2026. aasta hooaeg jõuab sel nädalavahetusel otsustava hetkeni. Kiltsi sõjaväelennuväljal pannakse 29.–30. augustil toimuva Ghost Performance FINALSiga punkt kogu hooajale ning selguvad Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste parimad.

Finaalides ei ole enam ruumi eksimusteks – meistritiitlite nimel tuleb anda endast kõik. Kiltsi rajale tulevad võimsad võistlusautod ja mootorrattad ning võistlusprogramm sisaldab ajasõite, eliminaatoreid ja finaalsõite. Finaalides oodatakse ka uusi kiirusrekordeid.

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Tänavune võistlushooaeg on näidanud, et Kiltsi rajal on võimalik sõita väga kiireid aegu. Suur töö rajaga on end tõestanud ning hooaja jooksul on Kilt