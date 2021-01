Suri lasteraamatuillustraator Ülle Meister

Eile suri raamatuillustraator Ülle Meister (28. august 1948 – 6. jaanuar 2020).

Lüganusel sündinud Ülle Meister elas Tallinnas, kuid tema teine kodu oli üle 30 aasta Läänemaal endises Martna vallas Kokre külas.

Virumaal sündinud kunstnik ei osanud öelda, kas ta on rohkem virulane, läänlane või tallinlane – natuke kõike. „Läänemaa klaar õhk ja avarus, raba ja luigeparved taeva all – need olen üles maalinud,” ütles Meister siis, kui sai 70aastaseks.

Kokres on sündinud Meistri akvarellid, mis oli kunstniku teine suur armastus illustratsioonide kõrval. „Need minu piltide udud on kõik Läänemaa varahommikused udud, kuigi ma olen öise eluviisiga ja tihti neid otse ei kohta,” on Meister öelnud.

Ülle Meistri piltidega on üles kasvanud ja tähed selgeks saanud mitu põlvkonda lapsi.

Meister on üles joonistanud kolm põrsakest ja seitse kitsetalle, suure ja väikese Peetri, libahunte ning terve hulga vanapaganaid, aga mitte ainult.

Esimene tema illustreeritud raamat – Ellen Niidu „Lahtiste uste päev” ilmus 1973. Aabitsaid aga on ta teinud lausa kolm – peale Eiseni oma (ilmus neli trükki) veel Lilian Kivi ja Milvi Roosilehe oma (1987, üheksa trükki) ja Karl Karlepi, Ana Kontori ja Eha Vihma oma (2010).

