Riigikohus tühistas Lääneranna koolireformi

Riigikohus tühistas osaliselt Lääneranna volikogu otsuse, millega suleti vallas kaks ja kärbiti väiksemaks kolm kooli.

Riigikohtusse kaebasid Lääneranna volikogu koolireformi otsuse Metsküla, Koonga ja Virtsu lapsevanemad, kes varem olid kahes alamas kohtuastmes kaotanud. Riigikohus tühistas nii ringkonnakohtu kui ka halduskohtu otsused materiaalõiguse normi ebaõige kohaldamise tõttu ja tegi uue otsuse, millega rahuldas kaebused osaliselt.

Lõpe ja Varbla sulgemine jäi jõusse

Täpsemalt tühistas riigikohus vallavolikogu 2023. aasta 24. märtsi otsuse nr 95 „Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorra