Tarvi Sits – teerulli asemel tuleb võtta õmblusmasin

Aasta tagasi Lääneranna vallavalitsust Põhja-Koreaga võrrelnud Sitsile andis hääle 150 inimest, mis oli kolmas tulemus senise vallavolikogu esimehe Armand Reinmaa ja valimised võitnud Silvia Lotmani järel.

Kaks aastat tagasi pani Sits kultuuriministeeriumi kantsleri ameti maha, et Lihula külje all isatalus luhaheina niita ja lambaid karjatada.

Ta oli 18aastane, kui astus Isamaasse, aga ei jaga kõiki praeguse Isamaa vaateid. Ta oli noor ajal, kui ministrid olid alla 30aastased ja kõik oli võimalik. Osa toonasest idealismist on temas siiani alles. Kantsleriametis hakkas kuus ministrit üle elanud Sitsil lõpuks igav: ministrid tulid ja läksid, aga tema jäi.

Lääneranna identiteeti ta ei usu: kes on virtsukas, see on virtsukas, kes on Lihula inimene, see on Lihula inimene. Ta lubab, et Virtsu koolimaja ta vägisi maha ei lammuta