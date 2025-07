Omavalitsused loovad valimisringkondi erinevalt

Haapsalu linnavolikogu on sunnitud kogunema 1. augustil erakorralisele istungile, et moodustada valimisringkond ja määrata selle mandaatide arv. Juunis otsustas Haapsalu volikogu, et volikogu liikmete arv jääb senisega samaks ehk 25.

Haapsalu erakorralisele istungile mineva eelnõu järgi luuakse kohalikel valimistel üks valimisringkond, kus mandaatide arv ongi 25. Haapsalu linnase