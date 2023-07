Rälby sadamasse rajati slipitee

Ehitaja andis esmaspäeval Vormsi vallavalitsusele üle Rälby sadama rekonstrueerimise esimese etapi tööd. Tööde tulemusena on Vormsi põhjarannikul olemas slipiga paatide veeskamise võimalus.

Vormsilaste jaoks on oluline see, et Rälbys on alustatud sadamamuuli rekonstrueerimisega, rajatud slipp ja süvendatud sissesõiduteed sadamasse 1,5 meetri sügavuseni. Projektile lisas põnevust see, et tööde käigus leidsid ehitajad vanema puidust paadi detailid. Need anti üle muinsuskaitseametile, et selgitada välja, millega tegemist.

