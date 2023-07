Kadunud Mduduzi on endiselt leidmata

Lääneranna vallas mai alguses kaduma jäänud 64aastast Mduduzit ei ole veel leitud.

8. mai õhtul teatati politseile, et Lääneranna vallas Nurmsi külas on kodust lahkunud 64aastane Mduduzi. Lähedased arvavad, et mees võis minna otsima plehku pannud koera ja eksis ära. Otsingute käigus on üles leitud koer, kuid meest pole siiani leitud.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Ragnar Randviiri sõnul viimastel nädalatel uut informatsiooni mehe kohta laekunud ei ole. „Juunikuus käisime mitmel korral koos politseikoertega uuesti kontrollimas ala, kus me maikuus maastikuotsinguid korraldasime,” ütles Randviir.

Politsei otsib alati iga kadunud inimest seni, kuni ta leitakse. „Niisamuti otsime edasi Mduduzit. Kontrollime iga laekuvat infokildu ja otsingutegevused otsustame vastavalt saadud infole. „Vajadusel käivitame uuesti ka maastikuotsinguid,” ütles Randviir.