Aimar Roomets: Lääneranna tuleb jagada osavaldadeks

Tagantjärgi tarkusena saan vaid öelda, et Lääneranna vald pandi kokku ehku peale, õhinapõhiselt. Pikaaegseid prognoose, vajaduste kirjeldusi ja kokkuleppeid piirkondade vahel ei tehtud. Seda viga ei tohi me enam korrata. Just tulevikku tuleb üritada vaadata ja kuigi me seda paljus ette ei tea, on siiski võimalik oma soovid ja vajadused läbi mõelda, vastaspoolega kooskõlastada ja kirja panna.

Ainus pääsetee on asendada valimiste läbi praegune võimkond „omadega”. See pole lihtne, vastasleeris on palju vanu olijaid ja suur osa valijatest on harjunud hääletama tuntud nime poolt, olgu see kuitahes hull tegelane.

