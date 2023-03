Virtsulased käisid end Muhumaale pakkumas

Virtsu kogukonna inimestel on tekkinud mõte viia Virtsu Lääneranna vallast üle Muhu valda.

Virtsu arenguseltsi liige Kulno Keskküla tunnistas, et selline mõte on „Virtsu separatistide“ hulgas liikvel küll. „Tahame teha kõik, mis võimalik. Isegi kui nüüd õnnestubki kooli kärpimist vältida, on selge, et Lääneranna vallas miski asi paremaks ei lähe ja teema tõuseb võibolla juba järgmisel aastal uuesti,” ütles ta. Keskküla lisas, et Euroopa arukate külade hulka valitud kogukonna meelest ei ole kooli nudimine just kuigi arukas tegevus.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!