Risti tuulepargi ehitus läheb poole kallimaks

Lääne-Nigula vallavolikogu otsuse eelnõu järgi sobib tuulepargi rajamiseks kõige paremini Risti külje all asuv maatükk, kuhu Eesti Energia tütarfirma Enefit Green tahab püsti panna veerandsada tuulikut.

Kui Lääne-Nigula vallavolikogu otsuse vastu võtab, jõuab vahepeal poolteiseks aastaks kohtuvaidlustesse takerdunud tuulepargi ehitus teise etappi. See ei tähenda veel ehitamise otsust, küll aga otsust selle kohta, et 2500 ha Risti külje all sobib tuulepargile hästi ja töö sellega läheb edasi.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!