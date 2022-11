Kriis murrab väikeettevõtteid

27 aastat tegutsenud OÜ Parila Klaas lõpetab tootmise, 2007. aastast Läänemaal tegutsev Bellfire OÜ sulgeb oma Haapsalu tehase.

Karmid ajad nõuavad karme otsuseid. Väike Haapsalu ettevõte Parila Klaas lõpetab tootmise ning kümme inimest jääb tööta.

„Ega see pole midagi rõõmsat, aga juhatus on sellise otsuse vastu võtnud, et ennetada pankrotti,” ütles Parila Klaasi juhatuse liige Eduard Vaino. „Praegu on selline aeg, et tööd on vähe ja kulud aina kerkivad, siis tegimegi otsuse, et lõpetame tootmise.” Parila Klaas firmana jääb alles, aga ta jääb haldama kinnisvara. „Tootmistegevuse lõpetame selle aastanumbriga,” ütles Vaino.

