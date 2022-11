Jaanus Karilaid: Reformierakonna maksuplaan näitab Läänemaa inimestele trääsa

Rõõm näha, et valimiskampaania stardipakul on Reformierakond naasnud ausalt oma juurte juurde – igaüks, kel rahakott õhem kui väikesel kildkonnal jõukatel, vaadaku ise, kuidas hakkama saab.

Oravapartei plaan kaotada astmeline tulumaks tähendab paraku just seda. Riigis, kus inflatsioon ületab 22 protsenti, ei tähenda Reformierakonna kavandatav nn maksuküüru kaotamine ehk astmelise tulumaksu hävitamine „keskklassi kaitsmist”, nagu oravad ise on välja hõiganud, vaid kahjuks ainult ebavõrdsuse süvendamist ühiskonnas.

Reformierakonnalt tuleb nõrgemate heaks raha alati küünte ja hammastega välja kangutada. Just nemad pidurdasid eelmises valitsuses järjekindlalt peretoetuste tõstmist ja seisavad nüüd vastu erakorralisele pensionitõusule mahus, mis Eesti inimesi ka päriselt aitaks. Oma valimisplatvormis tahavad oravad küüned sisse lüüa tulumaksusüsteemile, et teha sellest hästi sihitud toetusmeetme ühiskonna kõige jõukamale kihile. Kõrgenenud energiahindade juures tahavad mõisad ja basseinid kütmist, võib plaani sisu kujundlikult kokku võtta.

Astmelise tulumaksu kaotamisest võidaksid kahjuks ainult inimesed, kelle palganumber ületab 2100 eurot. Võidu suurus oleks 140 eurot kuus ja 1680 eurot aastas. Kui palju neid inimesi Eestis üldse on? Kahe kolmandiku eestlaste sissetulek paraku ühes kuus keskmist palka ei ületa. Läänemaal oli tänavu teises kvartalis mediaansissetulek 1200 eurot, Saare- ja Hiiumaal veel tagasihoidlikum. Reformierakonna käik oli samas aimatav – nende valija elab Tallinna ja Tartu kuldses ringis ning väikelinnade ja maapiirkondade käekäik neile korda ei lähe.

On ka täiesti ennekuulmatu, et valitsuserakond, kes väsimatult pasundab riigi rahanduse korrashoiust, ilmub järsku välja ideega, mis läheb aastas maksma 340 miljonit eurot! Katteallikat loomulikult ei avaldata, see oleks liiga keeruline rehkendus. Kuid paratamatult tekib küsimus: kas seda raha ei ole tõesti kuhugi mujale panna? Eestis ei ole tarvis lõhet suure ja kasina sissetulekuga inimeste vahel veel rohkem süvendada. See on meil niigi suur. Suhtelises vaesuses virelevad meil nii pensionärid kui ka üksikvanemad. Meie praegune ravikindlustussüsteem jätab u 100 000 inimest arstiabita.

Parem kulutame sadu miljoneid seal, kus lisaraha on hädasti tarvis, ning ehitame üles riigi, mis päriselt ka hoolib. Maksame pensionäridele vähemalt 1000 eurot kuus, et keegi ei peaks eluõhtul peost suhu elama. Teeme ümber tervishoiu rahastuse, et arstiabile oleks võrdne juurdepääs igal meie inimesel sõltumata nende sissetulekust. Parandame sotsiaalteenuseid nii, et ükski hädaline ei kukuks süsteemi aukudest läbi. Julgeolekuteemade lembesele Reformierakonnale tasub veel meelde tuletada, et ka vaesus on julgeolekurisk.

Keskerakond on nõus, et riigi üks alustala on tugev keskklass. Keskklassi, seda kandvat kihti, saab aga kasvatada ainult vaesuse likvideerimise teel, mille juures on üks oluline tööriist just astmeline tulumaks. Meie eesmärk on tõsta viletsamal järjel inimesi üles ja muuta riik seeläbi tugevamaks, mitte upitada jõukaid veel kõrgemale. Seisame seega astmelise süsteemi eest kindlalt, ehkki näeme vajadust astmeid üle vaadata ja ajakohastada.

Tulumaksuvaba miinimumi tõstmist toetab ka Keskerakond. Meie nägemuses aga peaksid ühiskonda suurema panuse andma need, kellele on selles ühiskonnas ka rohkem antud – suurema sissetulekuga inimesed. See ei ole kellelegi liiga tegemine, vaid solidaarsus ja suuremeelsus nõrgemate vastu on väärika Euroopa rahva elementaarne tunnus. Hoolivas riigis ei jäeta kedagi ainult saatuse meelevalda.

Et hoolimine võimalik oleks, tuleb maksusüsteem kindlasti üle vaadata, aga meie plaan on seda teha arukalt ja läbimõeldult. Oma täpse maksureformi kavaga tuleme välja lähiajal.