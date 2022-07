Esimesed kombainid lõid heedri põldu

Esmaspäeva pärastlõunaks oli esimene kaheksa tonni Läänemaa suurima teraviljakasvataja Ohtla Põllu taliotra kombaini lõugade vahelt läbi käinud.

„Ohoh, midagi ikka tuleb,” ütles Ohtla Põllu kombainer Uno Tikerpuu, kui oli üle õla kiiganud. Kosmoselaeva meenutava kombaini kabiini tagumise akna taga voolasid viljaterad ühtlase joana punkrisse. „Kui odrapea on longus, siis on vili küps,” ütles Tikerpuu ja kiikas uuesti üle õla. Siis kostis äkitselt hele „kõll” ja vilkuvad tuled andsid märku, et punker on uudsevilja täis. Erkpunane haspel kerkis üles. Poole tunniga veidi üle hektari jagu taliodrapõldu paljaks närinud heleroheline hiiglane peatus, et kantida esimesed kaheksa tonni Ohtla Põllu taliotra veomasinasse, mis selle kuivatisse viib.

„Pole paha!” märkis Ohtla Põllu üks omanikke Hardi Rehkalt.

