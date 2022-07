Vastukaja Erkki Bahovski artiklile „Haapsalu pole nõrkadele” (Lääne Elu, 21.07.2022)

Kõigepealt siirad vabandused, et selline olukord on tekkinud. Kindlasti on meie juurde kõik külalised oodatud. Oleme ise ka kurvad, sest kaldtee eemaldati juba kevadel ajutiselt, et see kiirelt veidi ümber ehitada. Ehitaja sõnul on panduse tagastus veninud keerulise turuolukorra tõttu, eriti metallitööstuses. Oleme hetkel seadnud eesmärgi see pandus paigaldada Kuursaali hiljemalt augusti esimeses pooles.

Veel kord vabandused kogu meie meeskonna poolt ning loodan, et leiate tee meie juurde, kui oleme selleks kõik võimalused taganud või soovi korral pöörduge palun meie teenindajate poole, kes saavad teid seni trepist üles aidata.

Feliks Talpsepp

Kuursaali majajuht