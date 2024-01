Paukuv pakane teeb taliviljadele kurja, osa selle aasta saagist võib juba hävinud olla, aga asjatundjate arvates pole paanikaks veel põhjust.

Nii Läänemaa suuremad viljakasvatajad kui ka Maaelu teadmuskeskuse teadurid on ühel meelel selles, et lagedatel põldudel kasvavale taliviljale on nädal aega kestnud paukuv pakane tugevasti viga teinud. Kui suured on külmakahjud, selgub aga alles kevadel. „Ma ei tekitaks veel paanikat,” ütles talinisu aretaja Reine Koppel.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!