Anton Pärn ja Leili Mutso saavad presidendilt auraha

Haapsalu ja Läänemaa muuseumite juhataja Anton Pärn ja Läänemaa naiste tugikeskuse juht Leili Mutso saavad sel aastal saavad presidendilt teenetemärgi, teatas presidendi kantselei.

Ajaloolane ja arheoloog Anton Pärn on SA Haapsalu ja Läänemaa muuseume juhtinud 2013. aastast, enne seda töötas ta kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantslerina. Tema juhtimise all on uuenduskuuri läbi nii piiskopilinnuse muuseum kui ka Iloni Imedemaa. Põhitöö kõrvalt on Pärn jätkanud arheoloogina Haapsalu vanema ajaloo uurimist. Tema viimane suurem töö oli läinud suvel Haapsalus Linda ja Rüütli tänava nurgal asuva kinnistu arheoloogiline uurimine.

President annetas Pärnale Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Leili Mutso on pika staažiga sotsiaaltöötaja, kes on käivitanud ja elus hoidnud naiste tugikeskuse teenust Lääne- ja Hiiumaal. 22 aastat oli Mutso Taebla valla sotsiaaltöötaja, 2014. aastal liitus ta mõni kuu varem loodud Läänemaa naiste tugikeskuse meeskonnaga, saades kohe selle eestvedajaks ja hingeks. Koduvägivalla all kannatanud naisi aitab Mutso tänini, olles selle kõrvalt Haapsalu kutsehariduskeskuses sotsiaalvaldkonna õppetöö koordinaator.

President annetas Mutsole pikaaegse naistevastase vägivalla vastu võitlemise eest Läänemaal ja Hiiumaal Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi.

Läänemaaga seotud inimestest on teenetemärgi saajate seas ka Läänemaal suvekodu omav firma Pipedrive’i üks kaasasutajatest Urmas Purde.

Läänemaalt pärit Euroopa kohtu kohtunik Küllike Jürimäe sai presidendilt panuse eest Eesti õigusmõtte arengusse Valgetähe III klassi teeneteristi.

Kokku saab teenetemärgi 152 inimest

Presidendi kantselei avalikustas tänavuste teenetemärkide saajate nimekirja täna hommikul. Kui tavaliselt teenetemärkide saajad välja öeldud juba jaanuari lõpus ning enne vabariigi aastapäeva on märgid pidulikult üle antud, siis tänavu tutvustatakse teenetemärkide saajaid vabariigi aastapäeva teleprogrammis.