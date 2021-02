Läänemaale lisandus kaheksa koroonaviirusega nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6551 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 962 ehk 14,7% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 637 inimesel. 471 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 70, Tartumaale 49, Lääne-Virumaale 41, Saaremaale 40, Pärnumaale 28 ja Raplamaale 20 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 15, Järvamaale 14, Võrumaale 10, Läänemaale 8, Jõgeva-, Põlva- ja Valgamaale 3, Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 20 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 794,67 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 13,2%. Läänemaal on nakatumise näit 318 ja see on madalaim Eestis.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 56, haiglaravi vajab 493 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 64 508 inimesele, kaks doosi on saanud 27 277 inimest.