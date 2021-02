Politsei: lätlanna pettis eakat naist (kl 17.16 lisatud politsei täiendav kommentaar)

22. veebruaril sai politsei teate, et Haapsalus sisenes Mulla tänava korterisse naine, kes pakkus 83aastasele naisele müüa jalanõusid ja kasukat. Nende eest tasumiseks omastas ta naise pangakaardi ja PIN-koodi ning võttis sularahaautomaadist välja 300 eurot.

„Kui võõras naine naasis proua korterisse, kutsusid naabrid politseid. Väljakutsele reageerinud politseinikud pidasid 31-aastase Läti kodanikust naise kahtlustatavana kinni,“ ütles Haapsalu politseijaoskonna juhtivjuurija Vallo Palmits.

Palmits lisas, et sellised kauplejad soovivad luua ettekujutust ausast ostu-müügi tehingust, kuid nende pakutavad esemed pole küsitavat hinda väärt.

„Teateid kelmidest, kes pakuvad eakatele kõrgema hinnaga riideid, nuge ja muid köögitarbeid, on tulnud ka Tallinnast ja Narvast. Palume hoiatada ette oma eakaid sugulasi, tuttavaid ja naabreid sellistest kauplejatest. Reeglina on nad väga pealetükkivad, kuid kaovad kiiresti minema, kui inimene hakkab politseisse helistama. Antud juhtumis tänan väga hoolivaid naabreid, kes ei jätnud eakat keerulises situatsioonis üksi,“ ütles Palmits.

Juhtivuurija toonitas, et korterisse pääses võõras naine tänu sellele, et uks oli lukustamata. Sellepärast peaks kindlasti tähelepanu pöörama sellele, et välisuks oleks lukus ka päeval ja isegi siis, kui pererahvas on kodus.

„Enne magamaminekut tuleks aga kindlasti üle kontrollida, kas on välisuks ja esimese korruse aknad kinni. Paljud vargused pannakse eluruumidest toime siis, kui vargad pääsevad tuppa lukustamata ukse kaudu,“ rääkis Palmits.

Politsei tuletab meelde: