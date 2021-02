Anton Pärn: see on nii ootamatu

Haapsalu ja Läänemaa muuseumite juht Anton Pärn kuulis presidendi annetatud aurahast keset käimasolevat videokoosolekut, kus arutati raudteemuuseumi veduri teisaldamist.

„See on nii ootamatu, ma ei oska kohe midagi öelda,” ütles Anton Pärn uudist kuuldes.

Hljem tunnistas Pärn, et ei saanud esimese hooga arugi, mille eest teda õnnitleti. Ennast üllatusest kogunud, ütles Pärn, et kuigi ta ei pea end üldiselt ordenite ja tunnustuste inimeseks, sest need tekitavad ebakindlust, pakub presidendi tunnustus siiski heameelt.

„Kõige tähtsamad on aga ikka inimesed. Mul on olnud suur rõõm töötada inimestega, kellega me tuksume ühes rütmis,” ütles Pärn.

President annetas Pärnale Valgetähe IV klassi teenetemärgi muinsuskaitse- ja muuseumivaldkonna edendamise ning Haapsalu vanalinna ajaloo uurimise eest.

Küsimusele, millist valdkonda ta neist enda jaoks kõige olulisemaks peab, vastas Pärn: „Arheoloogia ja kultuuriväärtuste hoidja – sinna alla kuulub nii palju.” Ta lisas, et ei kujuta oma elu ette ka Haapsaluta ja võimaluseta linna vanemat ajalugu uurida.

Enne kui Pärnast 2013. aastal sai Läänemaa ühendmuuseumite juht, töötas ta 1993-2001 muinsuskaitseameti peadirektori asetäitjana ja 2002-2013 kultuuriministeeriumi asekantslerina kultuuriväärtuste alal. „Oma varasemas töös on tulnud tegelda kõigega alates raamatukogudest, kultuuripiirkondadest, muuseumitest jne,” loetles Pärn.

„Kõige tähtsamad on aga ikkagi inimesed, kellega olen saanud koos töötada,” lisas ta.