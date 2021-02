Puise ja Kiideva heiskavad külarahvaga koos lipu

Puise ja Kiideva küla heiskavad vabariigi aastapäeva hommikul kell 7.36 oma külarahvaga koos lipu.

Puise külavanem Ott Liivlaid ütles, et külaga ühiselt lipuheiskamine on neil juba mõnda aega traditsioon olnud. Esimest korda heiskasid nad Puise kooli kivi juures lipu juba vabariigi 100. aastapäevaks. Tänavu on neljas kord ühiselt lippu heisata.

Liivlaid ütles, et varasematel aastatel on lippu heiskamas käinud 20-30 inimest – tulevad nii väikesed lapsed kui ka vanemad külaelanikud.

Tänavu heiskab esimest korda oma külaga ühiselt lipu ka Kiideva külaselts. „Kuna midagi koos ei saa teha, siis tekkis naaberküla järgi mõte ühiselt lipp heisata,” ütles Kiideva külavanem Sirli Olgo.

Ta ütles, et Kiideva on enamasti suvitajate küla, talvel külas väga palju inimesi ei ela – seetõttu on ta rahul, kui hommikusele lipuheiskamisele kümmekondki tuleb. „Teeme ilusa hommiku,” ütles ta.

Olgo lisas, et kuna nende küla lipumast asub linnuvaatlustornis, on päikesetõusul lipu heiskamine eriti ilus. Samuti on ta lubanud kõigile kohaletulnuile kiluvõileibu ja kohvi pakkuda.