Haapsalu kultuurikeskus täiendab valgusparki

Haapsalu kultuurikeskus kuulutas esmaspäeval välja hanke lavavalgustuse uuendamiseks.

„Tahame saada sellise lisavalgustuse, mis on mobiilne, ja kasutada nii teatrisaalis kui ka rõdusaalis,” selgitas Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Praegune teatrisaali valguspark pärineb aastast 2011. „See paigaldati pärast seda maja remonti, aga kuna raha oli vähe, saime panna ainult baasvalgustuse. Enamasti võtavad kõik esinejad oma lisavalgustuse kaasa,” selgitas Murumägi.

Vahepeal on kultuurimaja ostnud juurde küll mõned leedvalgustid, millest aga ühe aktiivselt tegutseva kultuurikeskuse jaoks ei piisa.

„Meil on tekkinud väga suur vajadus korraliku valguspargi järele, mis puudutab just efekte ja värvilist valgust, et me saaksime elementaarsel tasemel valgustada kontserte ja muid sündmusi. See on esimene samm meie valguspargi täiustamise suunas,” rääkis Murumägi.

Kultuurikeskuse baasvalgustus jääb praegu samaks. Pakkumiste tähtaeg on 18. detsember.