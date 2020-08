Rihvk läheb Vormsi pärast kohtusse 

Tuule Liinide juhi Tõnis Rihvki hinnangul on maanteeameti korraldatud väikesaarte parvlaevaliinide kobarkonkurss otsast lõpuni vildakas ja võib hävitada vaba konkurentsi.

Tuule Liinid osales sel kevadel toimunud kobarkonkursil neljale parvlaevaliinile ja kaotas. Kuna maanteeametiga vaieldes Tuule Liinid rahuldavat tulemust ei saavutanud, otsustas Rihvk kohtusse minna. „Vaidlustame hanke tulemuse,” selgitas ta.

Esmalt esitas Rihvki firma vaide maanteeametile, amet lükkas selle tagasi ja nüüd on 11. septembrini aega, et esitada kaebus kohtusse.

Rihvk vaidlustab ka hankevormi. „Hankija valis kõige pimedama tee – läbirääkimistega pakkumise, ja valis ka ise need, kes osaleda said,” rääkis Rihvk.

Rihvk märkis, et kuigi otse loomulikult meeldiks talle, kui lepingu saaks endale Tuule Liinid, ei ole see kohtusse mineku peamine eesmärk. „Eelkõige läheme kohtusse seepärast, et sellist jama enam ei korduks. Et ei oleks võimalik kuskil kabinetivaikuses otsustada niivõrd olulisi asju. See on põhimõtteline küsimus,” rõhutas Rihvk.

