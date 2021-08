Riik tellib mandri ja suursaarte vahele uue parvlaeva

Valitsus otsustas kabinetinõupidamisel toetada uue parvlaeva tellimist mandri ja suursaarte vahele, laev peaks liinile jõudma 2024. aasta lõpuks.

Suursaarte ja mandrivahelist parvlaevaühendust korraldatakse nelja reisiparvlaevaga. Viimaste aastate jooksul on reisijate ja sõidukite arv märgatavalt tõusnud, mistõttu on pikad järjekorrad sadamates olnud inimestele suureks murekohaks.

„Viienda laeva tellimist on juba varasemalt ettevalmistatud ning vahejuhtum Tõlluga on andnud kinnituse, et uus laev on vajalik paremaks toimetulekuks ootamatute olukordadega,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Plaani järgi valmib 2022. aasta teises pooles ehitusprojekt millele järgneb uue laeva ehitus. Laeva ehitatakse ja katsetatakse kokku umbes kaks aastat ning eeldatavasti jõuab laev liinile 2024. aasta lõpuks.

„Seni ei ole piiravaks saanud mitte reisijate maksimaalne mahutavus, vaid sõidukite mahutavus ja sõidukite arvu pidev suurenemine. Uue laeva liinile toomine aitab teenindada rohkem reisijaid ja sõidukeid, tagab mitmekülgsemad liikumisvõimalused püsielanikele ning annab parvlaevaühendusele parema toimepidevuse,“ sõnas Aas.

Laeva tellimine transpordiametist annab võimaluse kasutada moderniseerimisfondist ja CO2 vahenditest saadavaid rahasid. Laeva lõplik hind selgub hanke tulemusel.

Tellitav hübriidlaev peab suutma sõita elektrienergiaga, omama jääklaasi ja pardakioskit ning vajadusel peab see olema kasutatav ka Rohuküla-Heltermaa laevaliinil. „Keskkonnasõbralik laev on rohepöörde tuules soodsaim lahendus, kuna kliimamuutuste leevendamiseks peame kohandama kõiki transpordiliike,“ lisas Aas.

Tema sõnul ei ole veel uuele laevale nime välja mõeldud, kuid võttes inspiratsiooni teistest parvlaevadest, võiks see olla seotud saarte rikka kultuuri ja ajalooga.