TS Laevad toimetab Väinamere parvlaevaliinidel kuni 2033. aasta septembri lõpuni

Regionaalminister Piret Hartman sai täna valitsuselt rohelise tule, et sõlmida leping Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinide vedajaga järgmiseks seitsmeks aastaks. Uus leping toob lisateenused ja keskkonnasõbralikuma laeva.

Suursaarte parvlaevaliinidele vedaja leidmiseks korraldatud rahvusvahelisele hankele esitati üks pakkumine ja selle tegi praegune teenindaja, osaühing TS Laevad. Viimasega sõlmitakse sõitjateveo avaliku teenindamise leping perioodiks 01.10.2026–30.09.2033.

Uus seitsmeaastane leping sisaldab sõitjate jaoks rohkem teenuseid: kõikidel parvlaevadel hakatakse reisijatele pakkuma tasuta joogivett ning igal laeval peab olema lapsevanematele lapse eest hoolitsemiseks mõeldud mähkimis- ja imetamistuba. Klienditeeninduse tööaeg kestab kogu laevade sõidugraafiku aja. Kui seni sai sadamast osta üldjärjekorra pileti vaid ees olevale parvlaevale, siis edaspidi saab sadamast osta pileteid ka järgmistele reisidele ning broneerida koha sõidukile.

Oluline uue lepinguga kaasnev muudatus on ka see, et vedaja tänasele neljale parvlaevale lisandub riigi ehitatav uus keskkonnahoidlik parvlaev.

“Hea meel, et inimestel on kindlustunne parvlaevaliini senisel tasemel jätkumise osas ka pärast 2026. aasta sügist,” selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Eelmise lepinguga võrreldes on uues lepingus täpsustatud ka vedaja mõistliku kasumi arvutamise valemit ning sätestatud vedaja poolt investeeritud kapitalile tulukuse määr 8 protsenti.

Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinil sõitis 2023. aastal 2,4 miljonit reisijat. Piletulu oli 2023. aastal 14,2 miljonit eurot, mis jääb riigile.